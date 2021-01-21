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Овечкин, Кузнецов, Орлов и Самсонов отстранены от тренировок и матчей НХЛ

09:12, 21.01.2021
Овечкин, Кузнецов, Орлов и Самсонов отстранены от тренировок и матчей НХЛ
Фото: nhl.com

Четыре российских хоккеиста «Вашингтона» отстранены от тренировок команды и ближайших матчей в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

Среди отстраненных оказались вратарь Илья Самсонов, защитник Дмитрий Орлов и нападающие Александр Овечкин и Евгений Кузнецов. Все четверо нарушили специальный протокол НХЛ по коронавирусу.

По некоторым данным, россияне были замечены вместе в одном помещении, где они находились без масок на лице.

Из-за нарушения «ковидного» протокола НХЛ оштрафовала «Вашингтон» на 100 тысяч долларов. О сроках отстранения хоккеистов пока не сообщается.

Отметим, что перед началом сезона в НХЛ было принято 12 протоколов безопасности общим объемом в 213 страниц.

СпортХоккей
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