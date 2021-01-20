Жителям Татарстана напомнили о дополнительных выходных в феврале

Фото: Илья Репин

В феврале жителей Татарстана ждут дополнительные дни отдыха. День защитника Отечества будет нерабочим.

В этом году этот праздник выпадает на вторник. В этом году выходной день с субботы 20 февраля перенесен на понедельник 22 февраля.

Таким образом, татарстанцы будут отдыхать с 21 по 23 февраля, а продолжительность рабочего дня в субботу, 20 февраля, сокращается на один час, сообщается на сайте мэрии Казани.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В 2021 году россиян ждут семь коротких рабочих недель и одна длинная. Трехдневная рабочая неделя ждет работников в феврале — с 24 по 26 февраля.



Татьяна Леухина