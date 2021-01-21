В Татарстане открыли горячую линию по вопросам работы автошкол

В департаменте надзора и контроля в сфере образования открыта «горячая линия» по вопросам, связанным с деятельностью автошкол Татарстана. Об этом сообщает пресс-служба Минобрнауки РТ.

Позвонить на нее могут все, кто столкнулся с нарушениями, злоупотреблениями в работе автошкол, например: практические занятия меньше, чем заявленные часы, обучение проходило в одной школе, а сертификат о прохождении обучении был получен в другой, некачественно преподавалась теория или практика, непедагогические поведение преподавателей и так далее.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Все желающие также смогут написать в личные сообщения в официальной группе Вконтакте, Instagram или по телефону «горячей линии» 89874116463. Анонимность гарантируется.

В конце декабря в Татарстане представили антирейтинг автошкол республики, выпускники которых стали участниками смертельных аварий. В списке оказалось 91 учреждение.



Татьяна Леухина