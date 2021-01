УНИКС дома обыграл «Гран Канарию» в матче топ-16 Еврокубка

УНИКС дома обыграл испанскую «Гран Канарию» (73:62) в матче топ-16 Еврокубка по баскетболу.

Самым результативным игроком казанской команды стал Джон Холланд, набравший 14 очков. Еще 13 баллов в копилку казанцев добавил Артем Клименко.

.@Jamar_Smith309 beats the buzzer in the first quarter with a cold dagger @unicsbasket #7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/V2li1NVJ7N