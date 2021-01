УНИКС в гостях обыграл «Андорру» в матче топ-16 Еврокубка

УНИКС в гостях обыграл испанскую «Андорру» (73:66) в матче второго группового этапа Еврокубка по баскетболу.

Казанцы хорошо начали игру, создав отрыв в первой четверти. Но хозяева, за которых выступал бывший центровой УНИКСа Артем Параховский, собрались и вышли вперед незадолго до большого перерыва.

В третьей и четвертой четвертях команда Димитриса Прифтиса наращивала темп игры, благодаря чему смогла сделать необходимый для победы задел.

.@unicsbasket opened Top 16 Group H action by holding off MoraBanc Andorra 66-73 on Wednesday night. UNICS led for the majority of the night and by as many as 13 points in the third quarter before the hosts rallied. #RoadToGreatness pic.twitter.com/Ojc1VK3t39