Вакцинация от COVID-19 и сход граждан: новые посты глав районов Татарстана в «Инстаграме» 20 января
Глава Актанышского района Татарстана Энгель Фаттахов побывал сегодня в Казанском федеральном университете для обсуждения опыта обучения в школах столицы Татарстана.
Глава Бавлинского района Рамиль Гатиятуллин сделал прививку от COVID-19 вакциной «Спутник V».
Также он поздравил в своем аккаунте в Instagram первого президента Татарстана, Государственного Советника РТ Минтимера Шаймиева с днем рождения. Ему исполнилось 84 года.
Глава Высокогорского района Рустам Калимуллин побывал на очередном собрании граждан.
Руководитель Лениногорского района Рягат Хусаинов также побывал на сходе граждан в селе Старое Шугурово и в Старо-Иштерякском сельском поселении.
Глава Кукморского района РТ Сергей Димитриев поздравил с днем рождения одного из старейших жителей района. Жителю деревни Лельвиж Ивану Васильеву сегодня исполнилось 99 лет.
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