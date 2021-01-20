Вакцинация от COVID-19 и сход граждан: новые посты глав районов Татарстана в «Инстаграме» 20 января

Глава Актанышского района Татарстана Энгель Фаттахов побывал сегодня в Казанском федеральном университете для обсуждения опыта обучения в школах столицы Татарстана.

Глава Бавлинского района Рамиль Гатиятуллин сделал прививку от COVID-19 вакциной «Спутник V».

Также он поздравил в своем аккаунте в Instagram первого президента Татарстана, Государственного Советника РТ Минтимера Шаймиева с днем рождения. Ему исполнилось 84 года.

Глава Высокогорского района Рустам Калимуллин побывал на очередном собрании граждан.

Руководитель Лениногорского района Рягат Хусаинов также побывал на сходе граждан в селе Старое Шугурово и в Старо-Иштерякском сельском поселении.

Глава Кукморского района РТ Сергей Димитриев поздравил с днем рождения одного из старейших жителей района. Жителю деревни Лельвиж Ивану Васильеву сегодня исполнилось 99 лет.