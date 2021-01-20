Новой хозяйкой спасенного кота из Зеленодольска стала ведущая федерального телеканала

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ

Стало известно, что кота Тишку из Зеленодольска, которого вытащили из горящей квартиры пожарные и смогли вылечить волонтеры, заберет к себе ведущая федерального телеканала «Россия 24» Екатерина Грачева.

Девушку тронула история Тишки, от которого отказались владельцы и даже пытались свалить на кота вину в пожаре. Она оказалась первой среди тех, кто захотел взять спасенного котика к себе.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ

Сейчас Тишка восстанавливается в клинике. Он реагирует на свет, звук, уже не отказывается от еды. Его отправят к новой хозяйке, как только он поправится.

Напомним, что пожарные обнаружили кота на кухне в горящей квартире. Они вынесли его на свежий воздух, провели реанимационные мероприятия при помощи дыхательного аппарата. Хозяева обвинили кота в пожаре — якобы он запрыгнул на газовую плиту, а после выскочил с горящим хвостом, убежал в комнату и прыгнул на диван.



Ольга Плешкова