В Уфе суд рассматривает 55 исков к главе Минздрава Башкирии

Кировский райсуд Уфы с 20 по 22 января рассмотрит 55 исков по административным делам к министру здравоохранения Башкирии Максиму Забелину. Все они поданы 25 ноября.

Судебные приставы открыли производство по пяти десяткам дел, поскольку Минздрав РБ не исполнял решения судов, которые обязывали его выдавать лекарства пациентам с тяжелыми и орфанными заболеваниями, пишет «Коммерсант».

Фото: vk.com/zabelin2019

Отмечается, что 12 января аналогичные иски были отменены.

Ранее обеспечение лекарствами пациентов с тяжелыми заболеваниями возложили на регионы. Во многих субъектах начались скандалы из-за неисполнения этой нормы местными властями. Сенаторы предложили перенести эту ответственность на федеральный бюджет.