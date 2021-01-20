КАМАЗ продолжит выпускать грузовики с классической кабиной

КАМАЗ продолжит выпускать грузовики с классическим вариантом кабины К3. Об этом сообщает пресс-служба автогиганта.

Отмечается, что на российском рынке грузовиков сохраняется высокий спрос на технику с данным вариантом кабины. По словам гендиректора предприятия, будет расширяться модельный ряд автомобилей поколения К5, полного отказа от К3 не будет, хотя и ожидается снижение объема.

Фото: realnoevremya.ru

«Лоукост остается востребованным, и пока мы отгрызаем долю премиум-сегмента у европейцев, объем К3 сохраняем стабильным. Мы не можем от него отказаться. Силовые структуры по-прежнему работают на старом модельном ряде, да и цена этих машин остается ключевым фактором для многих отраслей — особенно для коммунального хозяйства, сельского», — приводит слова генерального директора КАМАЗа Сергея Когогина пресс-служба.

Ранее сообщалось, что в 2021 году КАМАЗ планирует произвести и продать 37 тыс. автомобилей.



Ольга Плешкова