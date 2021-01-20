В Мензелинском районе РТ на трассе М-7 возобновили движение транспорта
В Мензелинском районе РТ на трассе М-7 в полном объеме возобновили движение транспорта. Оно осуществляется в штатном режиме, сообщает ФКУ «Волго-Вятскуправтодор».
Движение на 1103 км автодороги М-7 «Волга» (Москва — Владимир — Нижний Новгород — Казань — Уфа) было приостановлено сегодня утром. На указанном участке трассы проводились работы по ликвидации последствий ДТП.
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