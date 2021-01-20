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«Рубин» и «Ак Барс» поздравили Шаймиева с днем рождения

10:22, 20.01.2021
«Рубин» и «Ак Барс» поздравили Шаймиева с днем рождения
Фото: vk.com/hcakbars

Казанские «Рубин» и «Ак Барс» поздравили первого президента Республики Татарстан Минтимера Шаймиева. Сегодня он празднует свое 84-летие.

Главные спортивные клубы Казани пожелали Минтимеру Шариповичу крепкого здоровья и долгих лет жизни.

«От всей души поздравляем Минтимера Шариповича, желаем новых свершений во благо республики, крепкого здоровья и долгих лет жизни!» — говорится в поздравлении «Рубина».

«Ак Барс» также поблагодарил Шаймиева за поддержку команды и работу во благо всего Татарстана.

«Мы желаем Минтимеру Шариповичу здоровья и долгих лет жизни, благодарим за поддержку «Ак Барса» и работу на благо нашей республики!» — поздравили в пресс-службе «Ак Барса».

В «Реальном времени» вышел специальный материал, посвященный дню рождения Минтимера Шаймиева.

СпортФутболХоккей
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