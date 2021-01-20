В Казани пройдет очередной рейд по нарушениям правил парковки

Фото: ОГИБДД УМВД России по Казани

В Казани пройдет рейд по борьбе с нарушителями правил остановки и стоянки. Как сообщает отдел пропаганды Госавтоинспекции города, проверка пройдет сегодня с 18.00 до 3.00.

Госавтоинспекция напоминает, что в случае нарушения правил остановки и стоянки, предусмотренных дорожными знаками «Остановка запрещена», «Стоянка запрещена», «Стоянка запрещена по нечетным числам месяца», «Стоянка запрещена по четным числам месяца» и специальной дорожной разметки, водитель будет привлечен к административной ответственности. Штраф за нарушение составляет 1 500 рублей. Если водителя нет, то автомобиль задержат и отправят на специализированную стоянку.

Также подлежат задержанию автомобили, оставленные водителями на тротуаре, на пешеходном переходе или ближе 5 метров до него. Штраф составляет 1000 рублей.

Фото: ОГИБДД УМВД России по Казани

Напомним, по итогам предыдущего рейда по автомобилям, припаркованным с нарушением правил остановки и стоянки, были задержаны 62 автомобиля. Рейд состоялся 15 января.