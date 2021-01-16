Сотрудники ГИБДД Казани в ходе рейда по неправильно припаркованным машинам задержали 62 авто

Фото: ОГИБДД УМВД России по Казани

В Казани накануне, 15 января, с 19.00 до 00.00 прошел специализированный рейд по автомобилям, припаркованным с нарушением правил остановки и стоянки. В итоге были задержаны 62 автомобиля, сообщили «Реальному времени» в ОГИБДД УМВД России по Казани.

Так, за остановку на пересечение проезжих частей либо ближе 5 метров до пересечения было составлено 11 административных материалов, задержано 4 автомобиля. Штраф за это составляет 2000 рублей.

Фото: ОГИБДД УМВД России по Казани

Два материала были составлены за оставление машины в месте остановки маршрутных транспортных средств либо 15 метров до этого. Административный штраф составит 1 тыс. рублей. Задержан автомобиль.

Штраф в 1,5 тыс. рублей получит один автомобилист за остановку далее первого ряда от края проезжей части, машина также задержана.

Фото: ОГИБДД УМВД России по Казани

Целых 53 автомобиля задержаны за остановку в зоне действия дорожного знака «Остановка запрещена». Составлено 73 протокола, штраф за это нарушение — 1500 рублей, задержано 53 автомобиля.

Самый крупный штраф 5 тыс. рублей полагался за остановку в месте, предназначенном для остановки и стоянки транспортных средств инвалидов. Составлено 3 материала на автомобилистов, их машины задержаны.



Как пояснила начальник отделения пропаганды БДД ОГИБДД УМВД РФ по Казани майор Алия Валиева, оставленные с нарушением ПДД машины создают препятствие для движения других участников и снегоуборочной техники.