В Казани ремонтируют лечебный корпус ДРКБ на Сафиуллина

В Казани идет ремонт 3-го лечебного корпуса ДРКБ на Сафиуллина. Сейчас в здании заново смонтировали входные группы и полностью переделали систему вентиляции и ливневок.

Внутри отделаны стены и потолки, готовые под штукатурку и покраску, полы и электрические коммуникации. Убранством корпуса занимается дизайнер казанского цирка, нового зоопарка, школы в Иннополисе Алена Нестерова. Она рассказала, что маленьких пациентов, попадающих на лечение, будет ждать настоящее волшебное приключение со сказочными персонажами, сообщает пресс-служба Минздрава РТ.

В минувшую пятницу в Набережных Челнах открылся филиал республиканского клинического онкодиспансера. В новом медучреждении будут оказывать поликлиническую и хирургическую помощь, лучевую терапию, химиотерапию и паллиативную помощь.



Татьяна Леухина