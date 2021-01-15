В Набережных Челнах новый онкодиспансер начал принимать первых пациентов — видео
В Набережных Челнах открылся филиал республиканского клинического онкодиспансера. Об этом сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.
Меучреждение открылось в техническом режиме 30 декабря.
В больнице представлен весь технологический цикл по оказанию специализированной онкологической помощи: профилактическая работа, диагностика, специализированное лечение, диспансерное наблюдение. Все они будут сконцентрированы в одном месте.
Кроме того, врачи этой больницы будут оказывать поликлиническую и хирургическую помощь, лучевую терапию, химиотерапию и паллиативную помощь.
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