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В Набережных Челнах новый онкодиспансер начал принимать первых пациентов — видео

22:48, 15.01.2021
В Набережных Челнах новый онкодиспансер начал принимать первых пациентов — видео
Фото: скриншот

В Набережных Челнах открылся филиал республиканского клинического онкодиспансера. Об этом сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Меучреждение открылось в техническом режиме 30 декабря.

В больнице представлен весь технологический цикл по оказанию специализированной онкологической помощи: профилактическая работа, диагностика, специализированное лечение, диспансерное наблюдение. Все они будут сконцентрированы в одном месте.

Кроме того, врачи этой больницы будут оказывать поликлиническую и хирургическую помощь, лучевую терапию, химиотерапию и паллиативную помощь.

Татьяна Леухина
ОбществоМедицина Татарстан
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