Крещение и ликвидация аварии: новые посты глав районов Татарстана в «Инстаграме» 19 января

Глава Апастовского района Татарстана Равиль Хисамутдинов поздравил православных христиан с Крещением.

Руководитель Дрожжановского района РТ Марат Гафаров поблагодарил специалистов МУП «Прогресс», которые минувшей ночью, несмотря на мороз, устранили аварию на водоводе, питающем водой шесть населенных пунктов.

Руководитель Высокогорского района Рустам Калимуллин поделился фотографиями с совещания, на котором подвели итоги оперативно-служебной деятельности ОМВД России по Высокогорскому району за 2020 год.

Глава Елабужского района Рустем Нуриев провел сегодня личный прием граждан. Жители Елабуги обратились с жалобами на дороги, водоснабжение и газ.

В Кукморском районе РТ в честь Крещения проходят народные гуляния. Видео празднования поделился глава района Сергей Димитриев.

В Нижнекамске сегодня прошло заседание, на котором власти города и крупные промышленные предприятия, входящих в группы компаний «Татнефть» и ТАИФ, обсудили уборку улиц города.

Татьяна Леухина