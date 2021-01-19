В Госжилфонде Татарстана рассказали о нововведениях соципотеки в 2021 году

Заместитель исполнительного директора Госжилфонда при президенте Татарстана Булат Гилманов сообщил, что изменения, внесенные в конце 2020 года в регулирование соципотеки, расширяют возможности для выбора квартир участниками программы.

В частности, увеличен размер допустимого превышения нормативной площади с 20 до 30%. По новым правилам, участники программы соципотеки смогу приобрести по льготной цене квартиру площадью почти 43 кв. метра.

С 2021 года коэффициент к стоимости 1 кв. метра сверхнормативной площади сократился с 1,5 до 1,2: «Если раньше сверхнормативная площадь оплачивалась по 63,690 по Казани, то теперь она уменьшилась, меньше почти на 13 тыс. и составляет 50,952 рубля».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Гилманов обратил внимание, что татарстанцам для приобретения квартиры по программе необходимо внести 10% первоначального взноса. Граждане допускаются до участия в конкурсе по выбору жилья без осуществления полной оплаты за сверхнормативную площадь.

Напомним, в Татарстане по программе соципотеки сформирована инвестиционная программа на 280,5 тысячи кв. метров — это 161 дом на 5 159 квартир. Сейчас из них в эксплуатацию введено шесть домов на 49 тысяч кв. метров.



Татьяна Демина