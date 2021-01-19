Челнинский суд освободил из-под домашнего ареста экс-депутата Ханова

Фото: Максим Платонов (архив)

Челнинский горсуд освободил из-под домашнего ареста бывшего депутата Тукаевского района Мусаннифа Ханова. Мера пресечения ему изменена на запрет определенных действий.

Из сообщения суда ясно, что расследованием дела занимается следователь по ОВД четвертого отдела по расследованию особо важных дел (о преступлениях в сфере экономики).

Фото: kazgau.ru

Ханов является вторым фигурантом уголовного дела о махинациях с работами по благоустройству в нескольких поселениях района. Именно его компания получала заказы от исполкома, которые потом не выполнила, но все равно получила деньги.

Напомним, экс-глава исполкома Тукаевского района Татарстана Ленар Авзалов также был освобожден из-под домашнего ареста еще в ноябре. Ему также изменили меру пресечения на запрет определенных действий.

Евгений Калашников