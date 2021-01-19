Татарстан занял 7-е место в рейтинге регионов России по индексу потребительской активности

Татарстан занял 7-е место в рейтинге российских регионов по индексу потребительской активности. Индекс розничного товарооборота к среднемесячной зарплате в республике составил 20,7, говорится в исследовании ФоРГО.

Средняя зарплата на 1 ноября 2020 года в Татарстане составила 40 151 рубль. Оборот розничной торговли за десять месяцев прошлого года зафиксирован в размере более 829 млн рублей.

Возглавляет рейтинг регионов России по индексу потребительской активности Москва (48,4). На втором месте — Московская область (40,8), на третьем — Санкт-Петербург (20,2), на четвертом — Краснодарский край (35,5), на пятом — Свердловская область (23,7).

В топ-10 рейтинга также вошли Ростовская область, Башкирия, Нижегородская область и Самарская область.

Источник: ФоРГО

Индекс потребительской активности выводится как соотношение среднемесячной зарплаты и размеров розничного товарооборота.

Отметим, что в первой половине 2020 года в Татарстане из-за пандемии коронавируса обвалился рынок потребительских кредитов.

Татьяна Демина