За год число обращений в Минюст Татарстана выросло на 135% — это связано с пандемией COVID-19

Фото: скриншот материалов Минюста РТ (статистика обращений в 2020 году по месяцам)

По итогам 2020 года в Минюст Татарстана поступило 2251 обращение от жителей республики. Это на 135% больше, чем в 2019 году (958 обращений). Как сообщил министр юстиции РТ Рустем Загидуллин на итоговой коллегии ведомства, 45% обращений были связаны с коронавирусом.

Наибольшее количество обращений поступило в апреле — мае 2020 года, большинство из них связано с введенными ограничениями.

Средний срок ответа на обращение составил 7 дней. 59 ответов были даны в течение суток, 140 ответов ведомство дало за 8—15 дней и 465 — за 3—7 дней.

Также на коллегии стало известно, что Минюст Татарстана введет в 2021 году новую форму правовой помощи и запустит чат-бота.