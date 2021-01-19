Минюст Татарстана введет новую форму правовой помощи и запустит чат-бота

Министр юстиции Татарстана Рустем Загидуллин на итоговой коллегии ведомства озвучил планы на 2021 год. Так, планируется ввести новую форму правовой помощи — видеоприем глав поселений по вопросам местного самоуправления.

Также Минюст собирается запустить чат-бот «Бесплатная юридическая помощь», модернизировать Официальный портал правовой информации РТ и завершить работу по устранению расхождений в названиях 10 населенных пунктов в 6 районах с Государственным каталогом географических названий.

Среди других планов — перевод госуслуги «Выдача выписки из регистра муниципальных нормативных правовых актов Республики Татарстан» в электронный вид, организация на участках мировых судей почтовых отправлений в электронном формате и т.д.