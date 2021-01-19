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В Татарстане количество заболевших коронавирусом превысило 15 тысяч человек

11:17, 19.01.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане количество заболевших коронавирусом превысило 15 тысяч человек

За последние сутки в Татарстане зафиксировано 90 новых случаев коронавируса. Общее количество заболевших татарстанцев достигло 15 017 человек.

Выздоровели в республике за весь период 11 404 пациента с COVID-19, в том числе 72 за минувшие сутки. Умерли за весь период 225 человек.

Напомним, 18 января в Татарстане стартовала массовая вакцинация от коронавируса. Прививку может сделать любой желающий в 57 учреждениях.

Общество Татарстан
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