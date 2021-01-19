Опрос: 11% работодателей Татарстана интересовались у соискателей о знаке зодиака

76% татарстанцев заявили, что на собеседовании им задавали вопросы про их семейное положение, о знаке зодиака спрашивали 11% соискателей, о внешности — 5%, о сексуальной ориентации — 3%. Об этом говорится в результатах опроса сайта для поиска работы и сотрудников hh.ru (есть в распоряжении «Реального времени»).



Знаком зодиака интересовались на собеседованиях у 18% соискателей из HR-сферы, внешностью — у 16% представителей индустрии развлечений, искусства и масс-медиа.

57% заявили, что были приняты на работу после таких вопросов на собеседовании, больше всего таких соискателей в производственной сфере (63%). 40% опрошенных указали, что ответы на подобные вопросы повлияли на итоговый результат собеседования.

Приемлемым вопрос о семейном положении считают 87% респондентов, о знаке зодиака — 45%, о внешности — 29%, о сексуальной ориентации — 13%.

Фото: Максим Платонов (архив)

Ранее опрос сервиса hh.ru показал, что 10% работников в Татарстане тратят на общение с коллегами 41—50% рабочего времени. До 20% времени на это уходит у трети респондентов.