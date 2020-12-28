В Минобрнауки признали плохое качество дистанционного образования

Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков признал, что качество обучения на удаленке хуже, чем качество очного образования.



«Да, качество удаленного образования отличается от качества очного образования, если оперировать большими цифрами, потому что в целом оно хуже. Потому что одно дело, когда мы с вами общаемся вживую, а другое дело, когда по телевизору. Но это вынужденная необходимость», — цитирует Фалькова «РИА Новости».

Фото: realnoevremya.ru

Министр отметил, что обучение не стало заочным из-за перехода на дистант, поскольку отличие очной формы обучения от заочной заключается в количестве часов работы преподавателя со студентом, а не в том, чтобы заниматься через компьютер.

В начале декабря сообщалось, что Минпросвещения не планирует переводить школьников на дистанционное обучение.

Маргарита Головатенко