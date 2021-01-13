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В Челнах на следующей неделе на городские маршруты выйдут московские трамваи

19:49, 13.01.2021 1
В Челнах на следующей неделе на городские маршруты выйдут московские трамваи
Фото: wikipedia.org/Дмитрий Сагдеев

В Набережных Челнах в депо ООО «Электротранспорт» прошли техническую подготовку шесть из десяти вагонов трамваев, поступивших в город из Москвы в октябре прошлого года. Их планируют задействовать на городских маршрутах уже на следующей неделе.

Остальные трамваи выйдут на линию чуть позже.

— Все документы по трамваям поступили из Москвы, сейчас идет оформление со стороны исполкома города, нам должны эту технику передать в распоряжение, — сообщил заместитель гендиректора ООО «Электротранспорт» Вячеслав Мигунов.

Фото: Максим Платонов (архив)

На транспорт еще предстоит оформить страховку, произвести обкатку, передают «Челнинские известия».

Трамваи направляют в Челны, потому что Москва заменяет трамваи на электробусы.

Татьяна Леухина
ОбществоИнфраструктура Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 20:01
    Электробусы заменили троллейбусы, а не трамваи. Парк трамваев Москва активно обновляет - вместо Усть-Катавских закупает вагоны ПК ТС.
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