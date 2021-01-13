В Челнах на следующей неделе на городские маршруты выйдут московские трамваи

Фото: wikipedia.org/Дмитрий Сагдеев

В Набережных Челнах в депо ООО «Электротранспорт» прошли техническую подготовку шесть из десяти вагонов трамваев, поступивших в город из Москвы в октябре прошлого года. Их планируют задействовать на городских маршрутах уже на следующей неделе.

Остальные трамваи выйдут на линию чуть позже.

— Все документы по трамваям поступили из Москвы, сейчас идет оформление со стороны исполкома города, нам должны эту технику передать в распоряжение, — сообщил заместитель гендиректора ООО «Электротранспорт» Вячеслав Мигунов.

Фото: Максим Платонов (архив)

На транспорт еще предстоит оформить страховку, произвести обкатку, передают «Челнинские известия».



Трамваи направляют в Челны, потому что Москва заменяет трамваи на электробусы.



Татьяна Леухина