Татарстан в 2020 году принял участие в 50 национальных проектах

Татарстан в 2020 году принял участие в 50 национальных проектах. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики Татарстана.

На реализацию проектов было выделено 1,4 млрд рублей, из которых 22,8 млрд — из федерального бюджета и 8,6 млрд — из республиканского.

Среди реализованных проектов строительство девяти спортивных объектов; строительство четырех общеобразовательных школ и 12 детских садов. Благоустроен 51 объект городской среды, отремонтировано 268,4 км дорог. Были построены и реконструированы 12 очистных сооружений и ливневых канализаций, возведены восемь сельских домов культуры, психоневрологический интернат на 97 мест в Арском районе и другие проекты, передает RT-online.ru.



Ранее сообщалось, что в рамках нацпроекта «Экология» в Татарстане восстановят 3,8 тысячи гектаров леса в 2021 году.



Ольга Плешкова