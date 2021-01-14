В Татарстане восстановят 3,8 тысячи гектаров леса в 2021 году

В Татарстане в 2021 году планируются работы по лесовосстановлению на площади 3,8 тыс. га. Об этом сообщает Министерство лесного хозяйства республики.



На площади 1,4 тыс. га выполнят посадку лесных культур, на 2,3 тыс. га проведут мероприятия по естественному лесовосстановлению, на 4 га — по комбинированному лесовосстановлению, а на площади 104 га — по лесоразведению. Еще на 14,3 тыс. га будут проводиться работы по агротехническому уходу за лесокультурами, на 4,2 тыс. га — дополнение ухода в весенний и осенний периоды.

Для этих целей в 2020 году заготовили 23,3 тонны семян основных лесообразующих пород, вырастили 37,4 млн штук стандартного посадочного материала.

Фото: minleshoz.tatarstan.ru

Работы будут проводиться по региональному проекту «Сохранение лесов в Республике Татарстан» в рамках нацпроекта «Экология».

В ноябре сообщалось, что в Татарстане заготовили более 5 тысяч килограмм семян лесообразующих пород на 2021 год.

Маргарита Головатенко