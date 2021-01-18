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Сайты официальных ведомств Татарстана снова не работают

19:24, 18.01.2021 1
Сайты официальных ведомств Татарстана снова не работают
Фото: скриншот

Сегодня произошел массовый сбой в работе ряда официальных ресурсов Татарстана. Недоступными оказались сайты различных республиканских министерств и ведомств на базе платформы tatarstan.ru.

При попытке зайти на любой государственный сайт платформы tatarstan.ru в окне браузера появляется сообщение: «Не удается получить доступ к сайту».

С чем связаны неполадки, пока неизвестно. «Реальное время» направило запрос в Минцифры РТ. В ведомстве пообещали уточнить информацию у специалистов.

Отметим, что это не первый массовый сбой на государственных сайтах Татарстана. В декабре 2019 года уже была подобная «техническая ошибка», характер которой так и не был раскрыт.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 20:22
    от большого профессионализма сотрудников минцифры скорее всего эти сбои.
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