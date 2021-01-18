В ВОЗ рассказали, сколько дней переболевшие COVID-19 остаются переносчиками вируса

Пациенты с COVID-19 представляют опасность для окружающих как источник заражения в течение 8—9 дней после появления у них первых симптомов заболевания. Об этом «Российской газете» рассказала представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.

«Согласно предварительным исследованиям, большинство пациентов заразны только в течение 8—9 дней после появления симптомов, хотя этот инфекционный период может быть дольше у пациентов, которые тяжело больны», — сообщили в организации.

В ВОЗ также напомнили, что инкубационный период COVID-19 длится от 5—6 до 14 дней. Этим и объясняется двухнедельный карантин для лиц, взаимодействующих с больными коронавирусом.

Фото: realnoevremya.ru

Отметим, что ранее в Роспотребнадзоре заявили, что заболевший COVID-19 является максимально заразным за два дня до проявления симптомов болезни и в первый день заболевания.



Татьяна Демина