В Казани Роспотребнадзор закрыл кафе на улице Хайдара Бигичева

Фото: Максим Платонов (архив)

В Казани на шесть суток закрыли кафе на улице Хайдара Бигичева. Как сообщает татарстанское Управление Роспотребнадзора, проверка выявила ряд нарушений.

Казанец пожаловался, что фастфуд не подключен к водоснабжению, передает пресс-служба ведомства. Инспекторы обнаружили, что в кафе имеется рукомойник, вода из которого сливается в ведро.

Также в кафе нет туалета для персонала и посетителей. Уборка проводится некачественно. Отсутствуют моющие и дезинфицирующие средства.

По выявленным нарушениям на ИП Латибжонова Х.А. был составлен протокол по ст. 6.6 КоАП РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения».