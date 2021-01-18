В Казани Роспотребнадзор закрыл кафе на улице Хайдара Бигичева
В Казани на шесть суток закрыли кафе на улице Хайдара Бигичева. Как сообщает татарстанское Управление Роспотребнадзора, проверка выявила ряд нарушений.
Казанец пожаловался, что фастфуд не подключен к водоснабжению, передает пресс-служба ведомства. Инспекторы обнаружили, что в кафе имеется рукомойник, вода из которого сливается в ведро.
Также в кафе нет туалета для персонала и посетителей. Уборка проводится некачественно. Отсутствуют моющие и дезинфицирующие средства.
По выявленным нарушениям на ИП Латибжонова Х.А. был составлен протокол по ст. 6.6 КоАП РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения».Общество Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым