Нефтехимики подарили подарки детям, проживающим в сельской местности

Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

Представители ПАО «Нижнекамскнефтехим» побывали в сельских поселениях Нижнекамского района с благотворительной миссией. Помощник генерального директора по работе с муниципальными органами Эльвира Долотказина передала более 150 комплектов новогодних подарков. Часть из них предназначена для детей из малообеспеченных семей, проживающих в разных населенных пунктах.

Подарки от предприятия в этот день также получили воспитанники Верхнечелнинской школы-интерната с ограниченными возможностями здоровья.



Поддержка, которую оказывает «Нижнекамскнефтехим» детским и подшефным учреждениям, уже давно стала доброй многолетней традицией. Подобные благотворительные акции предприятие организует в период больших праздников и важных памятных дат.



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