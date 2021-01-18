От 30-градусных морозов до метели и оттепели: синоптики Татарстана предрекли переменчивую погоду на неделе

Синоптики Татарстана прогнозируют туман и сильный мороз под влиянием ложбины южного циклона. Завтра, 19 января, ночью и утром местами будет туман, температура воздуха составит -23—28˚, при прояснениях местами до -33˚, днем не выше -16—21˚. На дорогах будет гололедица.

В среду, 20 января, Татарстан окажется под влиянием южного циклона, перемещающегося на север. Ночью выпадет снег, температура воздуха опустится до -19—24˚, днем диапазон температур составит -13—18˚.

В четверг, 21 января, ночью еще ожидается небольшой снег. Днем атмосферное давление понизится и осадки постепенно прекратятся. Ночью температура воздух будет опускаться до -18—23˚, днем будет держаться в значениях -10—15˚.

Фото: ГУ МЧС РФ по РТ

Перерыв окажется недолгим, уже 22 января к Татарстану подойдет очередной теплый фронт западного циклона. Ожидается снег, местами сильный, в отдельных районах метели с ухудшениями видимости, юго-западный ветер порывами до 15—20 м/с. Ночью морозы составят -15—20˚, к утру температура повысится до -6—11˚. Синоптики прогнозируют температуры +1... -4˚, на востоке до -8˚. На дорогах ждет гололедица и снежные заносы.



23 января метель ослабнет. Температура воздуха ночью составит -11—16˚, днем поднимется до -1—6˚. На дорогах гололедица, сообщается на сайте Гидрометцентра Татарстана.



Ранее сообщалось, что в Татарстане на праздник Крещения ожидается понижение температуры.



Ольга Плешкова