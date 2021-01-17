В КФУ рассказали, какая погода будет на Крещение

В Татарстане на праздник Крещения ожидается понижение температуры. Об этом сообщил профессор кафедры метеорологии и климатологии, экологии атмосферы Института экологии и природопользования КФУ Юрий Переведенцев.

В начале следующей недели, в течение трех дней, ожидается солнечная, сухая, морозная погода. Днем температура ожидается порядка 17 градусов ниже нуля, ночная может опуститься до -25 градусов.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Татарстан будет находиться в тыловой части циклона, в то же время в передней части антициклона. Ожидается настоящая зимняя морозная погода. Температурный фон будет ниже климатической нормы примерно на 4 градуса.

В это время Татарстан будет находиться под влиянием гребня — области повышенного давления. Осадки не ожидаются, прогнозируется северный ветер, передает пресс-служба КФУ.



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Татьяна Леухина