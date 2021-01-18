«Яндекс» спрогнозировал 10-балльные пробки в Казани

Около 18 часов пробки в Казани достигнут 10 баллов, таков прогноз «Яндекса» на ближайшие часы.

Сейчас пробки составляют 6 баллов. По прогнозам сервиса, с 16 часов ситуация значительно ухудшится: в 16 часов ожидаются пробки в 7 баллов, в 17 — 8 баллов. К шести часам вечера город снова встанет в 10-балльных пробках.

Отметим, что 10-балльные пробки в Казани были зафиксированы 14 января из-за сильного снегопада.

Ольга Плешкова