Челнинский депутат попросила прокуратуру и ФАС проверить обоснованность тарифа за отопление

Фото: Олег Тихонов (архив)

Депутат Горсовета Набережных Челнов Татьяна Гурьева направила обращения в адрес ФАС и прокуратуры с требованием проверить обоснованность повышения коммунальных тарифов в городе.

«Исходя из ситуации, сложившейся в г. Набережные Челны, которая выразилась в массовом недовольстве горожан начислениями платы за тепло, следует, что принцип обеспечения доступности тепловой энергии для потребителя не соблюдается, поскольку немало горожан не могут оплачивать такие тарифы за теплоснабжение», — говорится в сообщении партии «Коммунисты России», которую представляет Гурьева.

Фото: Сергей Афанасьев (архив)

Она выражает сомнения в том, что расходы на транспортировку, содержание и ремонт теплосетей могут превышать расходы на производство тепла. В качестве косвенного признака необоснованности тарифов депутат упоминает, что КАМАЗ и крупные ТЦ города перешли на автономное отопление.

Напомним, что Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев объяснил платежки за декабрь тем, что жители города потребляли больше тепла.



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