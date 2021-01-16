Новости общества

13:30 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Минниханов поручил разъяснять населению, как начисляется цена за отопление

12:58, 16.01.2021 1
Минниханов поручил разъяснять населению, как начисляется цена за отопление
Фото: tatarstan.ru/

Президент Татарстана Рустам поручил провести с населением разъяснительную работу по тому, как рассчитывается цена за отопление. Об этом он заявил на субботнем совещании в кабинета Татарстана.

Минниханов отметил большое количество жалоб на отопление.

«Внимательно разберите каждое обращение. Если в расчетах есть какие-то ошибки, их надо исправить. Но самое главное, провести разъяснительную работу. «Горячую линию» сделать надо», — поручил глава республики.

Ранее мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев ответил на претензии жителей о счетах за отопление.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 13:13
    Разъяснить и объяснить разные слова. Объясните с цифрами, чтоб можно переправить.
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также