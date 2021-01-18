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Авиарейсы из Казани вошли в пятерку самых популярных полетов в Крым

13:22, 18.01.2021
Авиарейсы из Казани вошли в пятерку самых популярных полетов в Крым
Фото: ru.wikipedia.org / DiscoverWithDima

Авиарейсы из Казани вошли в пятерку самых популярных полетов в Крым в 2020 году. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта Симферополя.

Больше всего в Крым летали из Москвы и Санкт-Петербурга. В списке популярных направлений также Екатеринбург, Новосибирск и Казань.

Фото: realnoevremya.ru

«Самолеты доставили в Крым и обратно более 1 млн человек. Всего за прошедший год аэропорт Симферополь принял и отправил 32 062 регулярных пассажирских рейса», — говорится в сообщении», — цитирует ТАСС пресс-службу аэропорта Симферополя.

Ранее сообщалось, что число субсидируемых авиарейсов из Татарстана сократится почти на треть в 2021 году.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
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