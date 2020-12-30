Карантин по бешенству ввели в Актанышском районе Татарстана

В Актанышском районе Татарстана установили карантин по бешенству. Соответствующий документ подписал премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.

Согласно постановлению, карантин действует на территории у деревни Старое Алимово Актанышского района. Территория используется ООО «Башак» для содержания крупного рогатого скота.

На территории запрещается торговля домашними животными, их вывоз за пределы карантина, отлов диких животных. Также на период карантина запрещается реализация и употребление в пищу молока без пастеризации от здоровых животных.



Ранее карантин ввели на территории села Бурды Тукаевского района.



Ольга Плешкова