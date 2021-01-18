В храмах Казани пройдут крещенские богослужения

Фото: Роман Хасаев (архив)

В ночь с 18 на 19 января в храмах Казани пройдут ночные богослужения к празднику Крещения Господня. Священнослужители проведут великое освящение воды, после чего казанцы смогут окунуться в прорубь.

Крещенские богослужения в ночь с 18 на 19 января пройдут в Казани в следующих храмах:

Введенский Кизический монастырь, в 23.00 (ул. Декабристов, 98);



Духосошественский храм, в 23.30 (ул. Т. Миннуллина, 21);



Храм Ярославских чудотворцев в 23.30 (ул. Н. Ершова, 25);

Фото: Роман Хасаев (архив)

В Богоявленском соборе Казани и в Раифском монастыре уставные богослужения проведет митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл. Затем после крестного хода к иордани на Раифском озере произведут освящение воды, сообщается на информационно-просветительском портале Татарстанской митрополии.

Фото: Роман Хасаев (архив)

19 января казанцы смогут принять участие в массовых купаниях в купелях. Совершить это можно по следующим адресам:

Никольская церковь Казани (п. Красная Горка, ул. Приволжская, 32) — освящение воды в реке Волга в 10.30;



приход в честь Казанской иконы Божией Матери Казани (п. Мирный, ул. 8-я Давликеевская) — освящение воды в озере Верхний Кабан (кафе «Сокол») в 11.00;

приход в честь Нерукотворного Образа Спасителя — освящение воды в реке Казанка в 12.00;

приход в честь пророка Илии города Казани (поселок Борисково) — освящение воды в озере Верхний Кабан (ул. Борисковская, 54) в 12.00;

храм в честь иконы Божией Матери «Живоносный источник» (п. Савиново, ул. 5-я Кадышевская) — освящение воды в церковной купели в 10.30.

Рядом с каждой купелью для оказания экстренной помощи будут дежурить полицейские, врачи и спасатели.

Напомним, что эксперты КФУ заявили, что в Татарстане на праздник Крещения ожидается понижение температуры: температурный фон будет ниже климатической нормы примерно на 4 градуса.



Татьяна Демина