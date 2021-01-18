В Avito рассказали, что казанцы чаще всего искали в 2020 году
Эксперты сервиса Avito рассказали, какие категории товаров чаще всего искали пользователи из Казани в 2020 году. По данным исследования, больше всего казанцы нуждались в кроссовках.
Именно эта категория товаров заняла первое место среди самых частых поисковых запросов по итогам года.
На втором месте оказалась категория «квартира», на третьем — «газель». В пятерку самых популярных также попали «работа» и «комбинезон».
Любопытно, что в целом по России топ-5 запросов выглядит по-другому: «дом», «холодильник», «диван», «квартира» и «телевизор».АналитикаБизнесРозничная торговля Татарстан
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