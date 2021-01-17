Двое взрослых и двое детей погибли на пожаре в Верхнеуслонском районе Татарстана

Этим утром, 17 января, в коттеджном поселке Пятидворье Верхнеуслонского района Татарстана произошел пожар. Сообщение о горении частного бревенчатого дома по улице Лазурной, 27 поступило в 08.52.

Прибывшие пожарные выяснили, что открытого горения нет, наблюдалось сильное задымление. Площадь пожара составила 6 кв. метров, добавляют в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Татарстану.

В 09.10 на месте пожара пожарные обнаружили мужчину в бессознательном состоянии. Позже было обнаружено еще три тела — взрослого мужчины и двух несовершеннолетних. Все переданы медикам, к сожалению, им осталось только констатировать смерть. Личности погибших устанавливаются, как и причины пожара.

По оперативной информации, дети 2008 и 2012 года рождения приезжали в этот дом на выходные.

На место пожара выехал прокурор района Василий Егоров. Организована проверка соблюдения требований пожарной безопасности.

Напомним, что этим утром в Татарстане произошел еще один пожар, в котором погиб человек.