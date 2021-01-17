В пожаре в Верхнеуслонском районе Татарстана погиб подполковник полиции с отцом и сыновьями
СМИ сообщили, что в пожаре в Верхнеуслонском районе Татарстана вместе с отцом и двумя сыновьями погиб подполковник полиции Ильдар Камалов. Он работал начальником по охране общественной безопасности в Московском районе Казани.
По предварительным данным, дед, отец и два внука приехали на дачу накануне вечером для отогрева системы отопления тепловой пушкой. Произошло замыкание электропроводки, часть дома загорелась. Пожарных вызвали соседи, увидевшие дым, однако семью спасти не удалось.
Напомним, что утром 17 января в коттеджном поселке Пятидворье Верхнеуслонского района Татарстана произошел пожар.
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