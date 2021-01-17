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В пожаре в Верхнеуслонском районе Татарстана погиб подполковник полиции с отцом и сыновьями

13:48, 17.01.2021

СМИ сообщили, что в пожаре в Верхнеуслонском районе Татарстана вместе с отцом и двумя сыновьями погиб подполковник полиции Ильдар Камалов. Он работал начальником по охране общественной безопасности в Московском районе Казани.

По предварительным данным, дед, отец и два внука приехали на дачу накануне вечером для отогрева системы отопления тепловой пушкой. Произошло замыкание электропроводки, часть дома загорелась. Пожарных вызвали соседи, увидевшие дым, однако семью спасти не удалось.

Фото: ГУ МЧС РФ по РТ

Напомним, что утром 17 января в коттеджном поселке Пятидворье Верхнеуслонского района Татарстана произошел пожар.

Ольга Плешкова
ОбществоПроисшествия Татарстан
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