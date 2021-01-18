За минувшие сутки с улиц Казани вывезли более 25,8 тысячи тонн снега

В Казани за прошедшие сутки с улиц вывезли более 25,8 тысячи тонн снега. Работы осуществляли 937 единиц спецтехники и 458 рабочих.

Всего с начала зимнего сезона с казанских улиц вывезли более 288 тысяч тонн снега сообщается на сайте мэрии города.

Днем 18 января для уборки снега с улиц Казани задействуют 381 дорожного рабочего и 462 единицы спецтехники, в частности 184 самосвала, 70 тракторных щеток, 63 комбинированные дорожные машины и другую технику.

Фото: kzn.ru

Также за прошедшие сутки на дорогах города использовано более 1,1 тысячи тонн противогололедных материалов.

Напомним, что, по данным на 17 января, в Казани с улиц за сутки вывезли 28 365 тонн снега.



Татьяна Демина