За сутки с улиц Казани вывезли 28 365 тонн снега

В Казани с улиц города вывезли 28 365 тонн снега. В уборке снега было задействовано 1 006 единиц спецтехники и 471 дорожный рабочий, сообщили в Комитете внешнего благоустройства.

Сегодня днем улицы очищают 432 дорожных рабочих и 425 единиц спецтехники, в том числе 67 комбинированных дорожных машин, 71 тракторная щетка, 150 самосвалов, 71 фронтальный погрузчик, 34 МКСМ «Барсик» и другие виды техники.

Фото: kzn.ru

Вывозить снег будут с улиц: Айдарова, Амирхана, Батурина, Баумана, Беломорской, Вересаева, Воровского, Восстания, Гаврилова, Гагарина, Гвардейской, Даурской, Николая Ершова, Журналистов, Ильича, Ипподромной, Кошевого, Красикова, Кремлевской, Лесгафта, Михаила Миля, Туфана Миннуллина, Новаторов, Павлова, Павлюхина, Петербургской, Пушкина, Клары Цеткин, Чехова, Чуйкова, а также с проспектов Универсиады, Ямашева, Оренбургского и Сибирского трактов, площади Свободы и других участков.

На дорогах за сутки использовали 2 075 тонн противогололедных материалов.



Ранее на трассах в Татарстане сняли ограничения, введенные из-за бурана.



Ольга Плешкова