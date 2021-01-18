Верховный суд РТ утвердил приговор по делу о попытке подрыва трех человек

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Осужденному за установку гранаты на чужую Infiniti и покушение на жизни трех человек не удалось добиться отмены приговора либо смягчения наказания. Верховный суд Татарстана в апелляции утвердил приговор 62-летнему осужденному Михаилу Галкину, экс-директору ООО «Гамми» из Армавира, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе суда.



В ближайшее время Галкина должны этапировать в колонию общего режима. Именно туда на 8 лет и 6 месяцев его ранее отправил Лениногорский горсуд, признав виновным в покушении на убийство трех человек общеопасным способом, в попытке уничтожения автомобиля и незаконном изготовлении взрывного устройства.

Согласно приговору, в ночь на 14 октября 2019-го в Лениногорске обвиняемый установил под днищем иномарки знакомых осколочную гранату Ф-1. К счастью, устройство не сработало, и при после остановки Infiniti у мечети «Ихлас» потерпевшие обнаружили источник угрозы. 18 октября Галкин был арестован.

На следствии в качестве мотива преступления обсуждался конфликт между обвиняемым и его бывшим работодателем-бизнесменом, который, по мнению арестованного, задолжал ему около 1 млн рублей.

В числе свидетелей по этому делу Следком допрашивал лениногорского миллиардера Ильшата Тукаева.