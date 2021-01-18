Главы МИД стран Балтии призвали ЕС ввести санкции против РФ за задержание Навального

Главы МИД Латвии, Литвы и Эстонии опубликовали совместное заявление, в котором призвали освободить оппозиционера Алексея Навального, задержанного в аэропорту Шереметьево 17 января.



«Задержание Алексея Навального абсолютно неприемлемо. Мы требуем от российских властей его незамедлительного освобождения. Евросоюз должен реагировать быстро, если он не будет освобожден, то надо рассмотреть введение санкций против России связи с этой акцией»,— сказано в опубликованном в Twitter заявлении главы МИД Латвии Эдгарса Ринкевича, главы МИД Литвы Габриелюса Ландсбергиса и главы МИД Эстонии Урмаса Рейнсалу.

Ранее ФСИН сообщила о задержании Навального, «который с 29 декабря 2020 года находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока». Дальнейшую меру пресечения определит суд. До этого времени он будет находиться под стражей.

Маргарита Головатенко