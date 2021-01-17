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В Нижнекамске устраняют последствия коммунальной аварии, которая произошла утром

20:59, 17.01.2021
В Нижнекамске устраняют последствия коммунальной аварии, которая произошла утром
Фото: realnoevremya.ru

В Нижнекамске в воскресенье вечером в доме №5 по проспекте Мира началась подача тепла. Сегодня утром отопление и электроснабжение отключились здесь после того, как произошло короткое замыкание в электрощитовой на первом этаже.

На место случившегося приезжал мэр Нижнекамска Айдар Метшин. Руководитель исполнительного комитета Нижнекамска Айрат Салаватов присутствовал во время проведения восстановительных работ. Около 17 часов в доме восстановили электроснабжение. Сейчас идет подача тепла, сообщает «НТР».

Фото: realnoevremya.ru

Вчера в Нижнекамске авария на магистральном коллекторе на проспекте Мира оставила без отопления тысячи горожан. Ремонтные работы проводились до самой ночи.

Татьяна Леухина
ОбществоИнфраструктура Татарстан
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