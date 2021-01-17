На дороге в Марий Эл застрял автобус «Москва — Казань» из-за нехватки топлива

Фото: пресс-служба МВД по Республике Марий Эл

В Марий Эл автобус, ехавший по маршруту Казань — Москва, застрял на автодороге Звенигово — Помары. У транспорта закончилось дизельное топливо. В автобусе находилось шесть пассажиров.

На помощь пришел наряд ДПС ГИБДД ОМВД России по Звениговскому району Республики Марий Эл. Они связались с представителями перевозчика, чтобы организовать поставку топлива из ближайшего населенного пункта.

Фото: пресс-служба МВД по Республике Марий Эл

Пока топливо везли, инспекторы предложили водителю и пассажиру обогреться в служебной автомашине. После устранения неполадки автобус продолжил путь к месту назначения, сообщает пресс-служба МВД по Республике Марий Эл.

На этой неделе в Татарстане инспекторы ДПС спасли замерзшего мужчину, который стоял на коленях.

