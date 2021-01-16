Врач университетской клиники КФУ не рекомендовал окунаться в прорубь незакаленным людям

В КФУ напомнили, что окунаться в прорубь на праздник Крещения можно только абсолютно здоровым людям. Об этом заявила заведующая отделением профилактики Университетской клиники Казанского федерального университета Лилия Мингазутдинова.

Врач объяснила, что во время окунания в прорубь человек заряжается оптимизмом, становится бодрым благодаря выработке эндорфинов. Однако когда организм постоянно борется со стрессом, происходят сбои в гормональной системе. С возрастом купание в крещенские морозы может быть вообще противопоказано.

Среди противопоказания к купанию в проруби заболевания сердца, сосудов, склонность к судорожному состоянию, эпилепсия, воспалительный процесс в почках, легких, аллергическая реакция на холод, инфекции, заболевания центральной и периферической нервной системы, дыхательных путей, желудочно-кишечного тракта, мочеполовой системы, эндокринные заболевания, серьезные кожные заболевания (псориаз, экзема), алкогольное опьянение.

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Специалист рекомендует отказаться от окунания детям, беременным женщинам и пожилым людям, страдающим бессонницей, склонным к невротическим реакциям, находящимся на учете у психиатра, получающим психологическую помощь. В целом, всем, кто не закаливался заранее.

«Научно доказано, что после такого купания мужчина может остаться бесплодным. Организм испытывает сильнейший стресс, у мужчин сокращается количество сперматозоидов. Резкие температурные колебания негативно сказываются на состоянии мужского здоровья. Проблемы могут возникнуть и у женщин», — говорит заведующая.

Ранее в РПЦ посоветовали не окунаться в прорубь на Крещение из-за пандемии коронавируса.



Ольга Плешкова