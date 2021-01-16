В Татарстане на крещенские купания будут подготовлены 124 купели для 28 тысяч человек
В Татарстане на крещенские купания будут подготовлены 124 купели. В них смогут окунуться в ледяную воду около 28 тысяч человек. Об этом стало известно в ходе субботнего совещания в Кабмине РТ.
Президент Татарстана Рустам Минниханов поручил обеспечить безопасность тех, кто хочет искупаться. А для этого желающие искупаться должны знать, где организованы купели.
«Хороший праздник, традиционный, его необходимо организовать в соответствии со всеми условиями безопасности», — подытожил глава республики.
Ранее в Роспотребнадзоре Татарстана дали рекомендации на крещенские купания.
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