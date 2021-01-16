В Татарстане на крещенские купания будут подготовлены 124 купели для 28 тысяч человек

В Татарстане на крещенские купания будут подготовлены 124 купели. В них смогут окунуться в ледяную воду около 28 тысяч человек. Об этом стало известно в ходе субботнего совещания в Кабмине РТ.

Президент Татарстана Рустам Минниханов поручил обеспечить безопасность тех, кто хочет искупаться. А для этого желающие искупаться должны знать, где организованы купели.

Фото: realnoevremya.ru

«Хороший праздник, традиционный, его необходимо организовать в соответствии со всеми условиями безопасности», — подытожил глава республики.

Ранее в Роспотребнадзоре Татарстана дали рекомендации на крещенские купания.



Ольга Плешкова